SAT.1Staffel 11Folge 180vom 17.06.2023
Folge 180: Du bist echt ätzend!

44 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12

Eine Frau bricht vor den Beamten zusammen. Sie hat Verätzungen an Hals und Dekolletee und wurde offenbar Opfer eines Säureangriffs. - Eine Hypnotiseurin wird beschuldigt, eine Kundin bestohlen zu haben, während diese unter Hypnose stand. - Als eine Frau ihr Brautkleid anprobiert, bricht jemand in ihr Haus ein, schlägt sie nieder und stiehlt die Eheringe. - Nach einem Einbruch wird ein Bibliothekar bewusstlos und geknebelt aufgefunden. Der Hausmeister soll es gewesen sein.

