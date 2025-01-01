Auf Streife
Folge 37: Stahlseilakt
45 Min.Ab 12
Ein Skater stürzt über ein nicht sichtbar gespanntes Stahlseil. Er ist aus einem Fightclub ausgestiegen und nun ist sein kleiner Bruder verschwunden. - Eine Kellnerin befürchtet, dass eine junge Frau von ihrem eigenen Bruder, einem Bordellbetreiber, und dem neuen Freund zur Prostitution gezwungen wird! - Da ein Graffiti mit dem Schriftzug "Schule ist doof!" übersprüht wurde, geraten eine Seniorin und ein Sprayer aneinander. Wieso sollte die ältere Dame das gewesen sein?
