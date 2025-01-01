Auf Streife
Folge 39: Teen Driver
44 Min.Ab 12
Nach einem Verkehrsunfall ist der Fahrer unauffindbar. Eine Halterabfrage ermittelt den möglichen Verdächtigen, doch dieser sitzt auf der Wache, meldet einen Auto-Diebstahl und den Sohn als vermisst! - Mit einer Sahnetorte für die Polizisten betritt eine Seniorin die Wache. Durch Zufall zeigt sich, dass sie mit Nägeln gefüllt ist! Ein geplantes Attentat? - Mit einem Messer im Rücken liegt ein Mann auf seinem Wagen. Neben ihm die Freundin, die beteuert, unschuldig zu sein.
