Rosen sind rot, Veilchen sind blauJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 41: Rosen sind rot, Veilchen sind blau
45 Min.Ab 12
Im Zimmer einer 19-Jährigen werden Drohbriefe gefunden. Während die Mutter die Polizei einschaltet, macht sich der Zwillingsbruder auf die Suche! - Einem Künstler wird eine mit Goldfolie beklebte Toilettenkabine gestohlen. War es ein Ausstellungsbesucher? - Einer Rentnerin werden wertvolle Rock'n'Roll-LPs gestohlen. Zudem hat sie seltsame Abbuchungen von ihrem Konto entdeckt. - Frisch aus der Werkstatt versagen die Bremsen und der Motor eines Autos ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick