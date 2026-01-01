Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 41
45 Min.Ab 12

Im Zimmer einer 19-Jährigen werden Drohbriefe gefunden. Während die Mutter die Polizei einschaltet, macht sich der Zwillingsbruder auf die Suche! - Einem Künstler wird eine mit Goldfolie beklebte Toilettenkabine gestohlen. War es ein Ausstellungsbesucher? - Einer Rentnerin werden wertvolle Rock'n'Roll-LPs gestohlen. Zudem hat sie seltsame Abbuchungen von ihrem Konto entdeckt. - Frisch aus der Werkstatt versagen die Bremsen und der Motor eines Autos ...

