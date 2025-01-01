Auf Streife
Folge 64: Kollegen im Fadenkreuz
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Mann das Schieß-Training beendet hat, versucht er, die Waffe zu stehlen. Als er von den Beamten gehindert wird, nimmt er eine Geisel! - Ein Mann ist im Auto angekettet und will nicht gerettet werden! - In der Nacht sehen die Polizisten ein Morsezeichen aus einem Betriebsfenster: Die Putzfrau wurde eingesperrt, während Einbrecher den Tresor leergeräumt haben. - Ruhestörung in der Villa: Chaos im Haus deutet auf einen Kampf hin.
