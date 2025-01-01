Auf Streife
Folge 71: Neues Schloss, neues Pech
44 Min.Ab 12
Mit Paketband gefesselt wird ein halbnackter Paketbote in seinem Transporter aufgefunden. - Eine Boutique-Besitzerin schleift eine 17-Jährige auf das Revier: Die junge Frau soll ständig getragene Kleidung umtauschen wollen! - Einbruch in die Kirche: Die Spenden sind weg! Dafür hat der Einbrecher ein sexy Nonnenkostüm hinterlassen. - In einem Hotel soll ein Gesundheitsseminar stattfinden, bei dem Diätpillen vorgestellt werden. Plötzlich bricht eine Teilnehmerin zusammen.
