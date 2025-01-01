Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die längste Woche

SAT.1Staffel 11Folge 75
Die längste Woche

Die längste WocheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 75: Die längste Woche

45 Min.Ab 12

Ein verwahrloster Mann wird in einem Industriegebiet aufgegriffen, als er dort umherirrte. Zudem hat er Fesselspuren am Handgelenk. - Zwei Umzugshelfer schleppen eine Frau auf die Wache Köln-Mülheim. Angeblich will sie nicht zahlen, weil sie ausgeraubt wurde. - In einem Imbisswagen finden die Polizisten den niedergeschlagenen Verkäufer. Bis auf Pommes ist nichts weggekommen! - Vor Ladenöffnung liegt in der Kühltruhe eines Supermarktes ein bewusstloser Mitarbeiter.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen