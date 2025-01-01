Eines Tages hol' ich dich da rausJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 83: Eines Tages hol' ich dich da raus
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird überfallen und um die Einnahmen aus dem Laden der Mutter bestohlen. - Werkstatt-Streit: Beim Eintreffen der Beamten klopft es aus dem Kofferraum. - Ein Getränkehandel-Inhaber hat den Geschäftspartner wegen illegalen Waffenhandels angezeigt. Aus dem Nichts zieht er die Anzeige zurück und beschuldigt sich selbst. - Nach der Klärung eines Diebstahls in einer Musikschule stürzt eine schwangere Klavierlehrerin die Treppe hinunter!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick