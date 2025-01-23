Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 11 Folge 88 vom 23.01.2025
45 Min. Folge vom 23.01.2025 Ab 12

Ein Model wird im Beautysalon verunstaltet. Ausgerechnet dann sind Paparazzi vor Ort ... In der Toilette der Wache wird ein gefälschter Ausweis gefunden, der der Person in der Ausnüchterungszelle gehört ... Auf Streife finden die Beamten ein verunglücktes Auto. Der Motor läuft, aber der Fahrer ist weg. Blutspuren und eine Kamera lassen Schlimmes befürchten ... Ein Pärchen wird in Gefangenschaft gehalten, weil es beschuldigt wurde, in eine der Wohnungen eingebrochen zu haben.

