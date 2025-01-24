Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 96vom 24.01.2025
45 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Ein Fahrgast randaliert in einem Bus und bedroht die Fahrerin mit einem Messer! - Nachdem die Polizisten eine illegale Party aufgelöst haben, treffen sie kurz darauf auf einen der Gäste, der just einer Frau eine Hanfpflanze stehlen will. - Ein Mann wird vor der Wache angegriffen, weil er angeblich die Frau des anderen angefahren hat. Er beteuert, er ist nicht gefahren! - Während eines Babysitter-Jobs wird einer jungen Frau die Handtasche geklaut. Dann ist auch das Baby weg!

