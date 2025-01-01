Auf Streife
Folge 113: Ganz der Vater
45 Min.Ab 12
Ein 16-Jähriger bedrängt eine 15-Jährige auf der Toilette des Jugendzentrums. Zur Verwunderung der Polizisten bestätigt der Jugendliche den Vorfall ohne Einsicht, etwas Falsches getan zu haben. - Eine Spaziergängerin beobachtet, wie ein Säugling aus einem vorbeifahrenden Auto in das Gebüsch am Straßenrand geworfen wird. Kommen die Polizisten noch rechtzeitig, um das Leben des Neugeborenen zu retten?
