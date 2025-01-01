Auf Streife
Folge 125: Wildpinkler wird abgeknallt
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Feldweg gerufen, wo ein 15-Jähriger beim Urinieren angeschossen wurde. Während der Verletzte ins Krankenhaus gefahren wird, machen sich die Beamten gemeinsam mit dem Vater des Opfers auf die Suche nach dem Täter. - Eine Trickdiebin überfällt eine ältere Dame. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass uniformierte Zeugen sie von der anderen Straßenseite aus beobachtet haben.
