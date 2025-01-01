Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 126
46 Min.
Ab 12

Die Beamten beobachten zwei Jungs, die mitten auf der Straße mit einem Dixi-Klo hantieren. - Ein 16-Jähriger wird von seinem Stiefvater zuhause eingesperrt. Als die Polizei eintrifft, erzählt er ihnen von einer Strafe für vergessene Hausarbeit. - Die Beamten müssen eine Rentnerin aus den Fängen falscher Wasserwerksmitarbeiter befreien. - Und: Ein Tankwart schaltet die Polizei ein, nachdem eine offensichtlich betrunkene Frau einen Warenständer umgefahren hat.

