Zwei Männer verprügeln PfandsammlerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 133: Zwei Männer verprügeln Pfandsammler
45 Min.Ab 12
Ein Zeuge beobachtet, wie ein Obdachloser in der Nähe eines Supermarktes von zwei Männern verprügelt wird. Als die Beamten eintreffen, sind die Täter verschwunden. - Ein junger Mann hält sich für Luke Skywalker. Was hat ihn in diesen Zustand versetzt? - Ein Sozialarbeiter erwischt zwei 18-Jährige und eine 16-Jährige mit Ritalin-Tabletten. Aber niemand will das ADHS-Medikament besorgt haben.
