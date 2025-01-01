Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Kinderhasser stellt grausame Falle

SAT.1Staffel 2Folge 136
Kinderhasser stellt grausame Falle

Auf Streife

Folge 136: Kinderhasser stellt grausame Falle

45 Min.Ab 12

Ein Ehepaar erwischt bei seiner morgendlichen Jogging-Runde einen Anwohner aus dem Viertel dabei, wie er den Spielplatz ihrer Wohnsiedlung mit Rasierklingen präpariert. Eine 47-Jährige steht rasend vor Wut an der Tür ihrer 24-jährigen Nachbarin. Sie vermutet, dass ihr Ehemann bei der jungen Frau ist. Zwei benachbarte Ehepaare gehen sich gegenseitig an. Einer hat dem anderen sogar die Reifen am PKW zerstochen. Was ist der Grund für die Eskalation?

