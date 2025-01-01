Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 141
45 Min.Ab 12

Eine Witwe wird von einer angeblichen Juwelierin zuhause besucht, die ihr ein Armband mit individuellem Wert aufschwatzt. Eine 32-Jährige auf dem Fahrrad wird von einem Auto angefahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht, doch das Opfer kann eine genaue Beschreibung des Autos und Fahrers liefern. Opa rast mit dem Auto in die Mülltonne seiner Einfahrt. Die Tür fliegt auf, laute Musik dröhnt heraus und die Oma verlässt schwankend den Wagen. Was haben die zwei Rentner bloß gemacht?

