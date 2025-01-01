Auf Streife
Folge 141: Andenken aus dem Jenseits
45 Min.Ab 12
Eine Witwe wird von einer angeblichen Juwelierin zuhause besucht, die ihr ein Armband mit individuellem Wert aufschwatzt. Eine 32-Jährige auf dem Fahrrad wird von einem Auto angefahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht, doch das Opfer kann eine genaue Beschreibung des Autos und Fahrers liefern. Opa rast mit dem Auto in die Mülltonne seiner Einfahrt. Die Tür fliegt auf, laute Musik dröhnt heraus und die Oma verlässt schwankend den Wagen. Was haben die zwei Rentner bloß gemacht?
