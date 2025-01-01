Auf Streife
Folge 158: Der Heimkehrer
45 Min.Ab 12
Ein Mann meldet der Polizei eine nächtliche Ruhestörung durch Geschrei in der Nachbarswohnung. Er vermutet häusliche Gewalt. Tatsächlich hat die hochschwangere Nachbarin ein Veilchen, behauptet jedoch, dass zwischen ihr und ihrem Mann alles in Ordnung ist. - Einer Lehrerin wird auf einem Markt die Tasche geklaut. Die Marktfrau beharrt darauf, nichts gesehen zu haben - bis ihre Aushilfe wutentbrannt angerannt kommt.
