Betrunkene 12-jährige wird nachts von Polizei gefundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 28: Betrunkene 12-jährige wird nachts von Polizei gefunden
45 Min.Ab 12
Die Polizei entdeckt nachts auf Streife eine betrunkene Zwölfjährige, die behauptet, sich weder an ihren Nachnamen noch an ihre Anschrift zu erinnern. Ihr Handy habe sie auch vergessen, beteuert sie. Schaffen es die Beamten, die Eltern des Mädchens ausfindig zu machen? In einem weiteren Fall müssen die Beamten einen hitzigen Streit auf einem Kinderspielplatz schlichten: Zwei Mütter bekriegen sich und werfen einander vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.
