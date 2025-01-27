Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 30vom 27.01.2025
45 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

Ein Passant beobachtet aus einiger Entfernung, wie zwei Kinder in einer Fußgängerzone betteln und dabei andere Passanten beklauen. Er ruft die Polizei, weil er sich nicht sicher ist, ob eventuelle Hintermänner die Kinder zu diesem Handeln zwingen. Dann werden die Polizisten zu einem Campingplatz gerufen, weil ein Dauercamper den nagelneuen Luxus-Wohnwagen seines Erzfeindes im See versenkt haben soll. Das Opfer verzweifelt regelrecht. Was steckt hinter dieser Tat?

