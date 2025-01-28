Häusliche Gewalt in AkademikerfamilieJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 35: Häusliche Gewalt in Akademikerfamilie
45 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Eine Frau ruft die Polizei, weil sie sich von der Lautstärke der Familie im Nachbarhaus gestört fühlt. Die Beamten gehen zunächst von Ruhestörung aus, stoßen jedoch auf einen Fall, der sich als dramatische Familiengeschichte in Akademikerkreisen entpuppt. Außerdem versucht ein Autoknacker und Navi-Dieb ausgerechnet seinem Opfer das Diebesgut zu verkaufen. Der Navi-Eigentümer verfolgt den Täter und hetzt ihn schließlich in eine Falle.
