Auf Streife

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 30.01.2025
45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Die Polizei erhält den Notruf einer Neunjährigen, da ihre Eltern heftigst streiten. Vor Ort finden sie nur die Mutter vor, den Vater nicht. Obwohl die Frau Blessuren aufweist, behauptet sie, dass es keinen Streit gab und dass ihr Mann nicht da sei. Als die Beamten mit dem Mädchen sprechen, behauptet es plötzlich dasselbe. Außerdem werden die Polizisten zu einem Supermarkt gerufen, nachdem ein Kunde scheinbar grundlos ausgerastet ist und um sich geschlagen hat.

