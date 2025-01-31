Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schlafanfall auf dem Fahrrad

SAT.1Staffel 2Folge 45vom 31.01.2025
Schlafanfall auf dem Fahrrad

Schlafanfall auf dem FahrradJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 45: Schlafanfall auf dem Fahrrad

44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Zwei junge Frauen finden nach dem Feiern einen Fahrradfahrer, der in einer ungewöhnlichen Pose mit seinem Fahrrad am Boden liegt und schläft. Da sie sich nicht trauen ihn zu wecken, rufen sie die Polizei. Als die Beamten den Mann wecken, gibt dieser an, dass ihm Uhr und Portemonnaie fehlen. Wurde er tatsächlich Opfer eines Überfalls? Außerdem alarmiert eine rüstige Rentnerin die Polizei. Ihr wurde im Supermarkt um die Ecke das Portemonnaie geklaut.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen