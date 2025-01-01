Auf Streife
Folge 52: Kokainkurier macht Randale
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einem Hotelier in sein Hotel gerufen. Ein Mann, der zuvor bereits an der Bar einen anderen Gast geschlagen hatte, randaliert nun in seinem Hotelzimmer. Auch die Beamten haben Mühe, ihn zu bändigen. Danach wenden sich besorgte Altenpfleger an die Polizei. Eine demenzkranke Bewohnerin ihres Pflegeheims ist spurlos verschwunden. Können die Beamten sie finden?
