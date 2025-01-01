Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Telefonzellenterror

SAT.1Staffel 2Folge 84
Telefonzellenterror

TelefonzellenterrorJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 84: Telefonzellenterror

46 Min.Ab 12

Ein 18-Jähriger verschanzt sich mit seinem Freund in einer Telefonzelle. Davor tobt eine junge Frau. -In den frühen Morgenstunden wird eine Schlafwandlerin auf offener Straße mit einem Autoschlüssel in der Hand von der Polizei aufgelesen. - Ein 14-Jähriger wird in der Schule unter Strom gesetzt. Angeblich ist sein Physik-Lehrer der Täter... - Und: Ein Hund wurde vergiftet. Die Besitzerin vermutet ihren hundehassenden Nachbarn dahinter. Doch war er es wirklich?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen