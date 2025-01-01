Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Frauen schlägt man nicht

SAT.1Staffel 2Folge 96
Frauen schlägt man nicht

Frauen schlägt man nichtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 96: Frauen schlägt man nicht

46 Min.Ab 12

Eine Neunjährige wählt verzweifelt den Notruf: Ihr Vater hat sie alleine mit einer verletzen und ihr fremden Frau auf einem Parkplatz zurückgelassen. - Ein Mädchen informiert die Polizei über ihre kiffenden Eltern. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern. - Zwei Jugendliche werden dabei erwischt, wie sie auf einem Eiswagen herumturnen und ihn mit Grafitti besprühen. Vom Eismann selbst ist weit und breit keine Spur.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen