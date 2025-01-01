Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 114
44 Min.Ab 12

Ein Ein-Euro-Shop verkauft Tassen mit dem Konterfei von Adolf Hitler und verbotenen Nazi-Symbolen. Hat der Besitzer des Ladens diese wissentlich angeboten? Eine Autofahrerin kommt von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und läuft davon. Können die Polizisten die Flüchtige ausfindig machen? Die Polizisten werden von einer verängstigten Frau gerufen. Ihr Mann, ein Lokalpolitiker mit psychischen Problemen, randaliert vor ihrer Tür.

