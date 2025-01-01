Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 147
Folge 147: Raubüberfall auf Kneipe eskaliert

45 Min.Ab 12

Zwei Räuber überfallen eine Kneipe. Die Beamten werden selbst Opfer des Duos. - Auf Streife erwischen die Beamten einen alkoholisierten Mann ohne Helm auf einem Mofa. Außerdem dabei: sein kleiner Sohn. Wie erklärt der Vater sein Verhalten? - Ein nackter Pizzabote befindet sich in Not. Was ist mit dem Mann passiert? - Und: Die Beamten müssen eine Katzenentführung aufklären. Die Täterin scheint keine Unbekannte zu sein.

