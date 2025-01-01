Auf Streife
Folge 148: Highheel Attacke
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau attackiert einen Mann mit ihren High Heels. Die Beamten müssen ein Beziehungsdrama verhindern. - Zwei augenscheinliche Zivilpolizisten halten die Beamten mit einer gestohlenen Kreditkarte in Schach. - Die Beamten finden einen verletzten und bewusstlosen Jungen auf der Pferderennbahn. Was ist mit ihm passiert? - Und: Auf Streife werden die Beamten von zwei jungen Männern angehalten. Eine Farbschlacht im Park ist eskaliert.
