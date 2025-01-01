Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 27
45 Min.Ab 12

In einer Schule müssen die Polizisten eine randalierende Schülerin davon abhalten, auf ihre Mitschülerin und eine Referendarin loszugehen. Warum ist das Mädchen so aggressiv? Wenig später entdecken die Polizisten am Eingang eines Industriegeländes brennende Feuerwerksfontänen. Zwei Jugendliche flüchten, als sie die Beamten sehen. Können die Beamten sie fassen? Im Anschluss findet ein Förster in seinem Wald einen verlassenen PKW und ruft die Polizei ...

