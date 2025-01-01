Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 101
46 Min.Ab 12

Die Security eines Freudenhauses alarmiert die Polizei, weil ein Freier angeblich eins der Mädchen angegriffen hat. - Die Beamten werden zu einem Kaufhaus gerufen. Dort angekommen sehen sie, wie der Kaufhausdetektiv eine 16-Jährige festhält. Bestätigt sich der Verdacht des Detektivs, dass die Schülerin geklaut hat? - Und: Eine 33-Jährige dreht völlig durch und wirbelt mit dem Hausmüll vor dem Haus herum. Dann versucht sie auch noch über eine Terrassentür einzubrechen.

