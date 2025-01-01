Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

No bodie's pervekt

SAT.1Staffel 5Folge 113
No bodie's pervekt

No bodie's pervektJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 113: No bodie's pervekt

46 Min.Ab 12

Der Chef-Tätowierer eines Tattoostudios wird bewusstlos und mit Kabelbindern gefesselt in seinem Laden vorgefunden. Aber es kommt noch schlimmer: Jemand hat ihm ein blutiges Tattoo auf der Stirn verpasst. - Bei einem Verkehrsunfall droht die Situation zwischen zwei Frauen zu eskalieren. Eine 35-Jährige ist in ein parkendes Auto gerast - doch, wie kam es dazu? - Und: Beim Verlassen eines Dessous-Ladens wird bei einer 18-Jährigen der Alarm ausgelöst.

