Auf Streife
Folge 24: Omas Netzstrümpfe
44 Min.Ab 12
Eine Pizza-Promoterin wird von zwei Jugendlichen - mit puterroten Netzstrümpfen über den Gesichtern - überfallen und beklaut! Wer steckt hinter dieser miesen Tat? - Zwei Männer streiten sich um ein Paar Turnschuhe, die von einem Straßenmast herabbaumeln. Zwischen Schuh und Sohle finden die Beamten mehrere eingerollte Konzerttickets. Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter?
