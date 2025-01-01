Auf Streife
Folge 28: Das doppelte Flittchen
44 Min.Ab 12
Eine Mutter sucht verzweifelt ihren an Diabetes erkrankten Sohn. Werden die Polizisten ihn rechtzeitig finden? - Eine Schreitherapie im Yogastudio ruft die Beamten auf den Plan. Diese bemerken, dass die Habseligkeiten der mit Ketchup besudelten Therapieteilnehmer verschwunden sind und finden eine von ihnen niedergeschlagen in einer Toilettenkabine. Was geht hier vor sich?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick