SAT.1Staffel 8Folge 56vom 14.02.2025
44 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Eine 38-Jährige traut ihren Augen nicht, als sie ihre Eltern im Pflegeheim besucht: Jemand hat sich offensichtlich an den Wertgegenständen der Senioren vergriffen, und die Eltern sind ebenfalls verschwunden. - Vor einem Mehrfamilienhaus liefern sich zwei Fußballfans einen handfesten Streit. Offenbar hat einer der beiden aus Boshaftigkeit dem Nachbar den Strom abgestellt - und das bei einem Fußballspiel seines Vereins!

