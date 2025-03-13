Ein neuer Promi-Gast im Container: Cosimo Citiolo zieht einJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 14: Ein neuer Promi-Gast im Container: Cosimo Citiolo zieht ein
48 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Reality-Star und „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo zieht als neuer Promi-Mitbewohner live in den Container. Und das Moderations-Team diskutiert gemeinsam mit Gästen und der Community über die „Big Brother“-Themen des Tages. Wer serviert Beef? Wer flirtet mit wem? Wer landet auf der Nominierungsliste und wer muss ausziehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick