Cosimos Strip-Kurs und der nächste Auszug aus dem ContainerJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 16: Cosimos Strip-Kurs und der nächste Auszug aus dem Container
48 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Der "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo wird zum Lehrer und unterrichtet die Container-Bewohnerinnen im Strippen - eine der Damen ist besonders talentiert ... Außerdem steht der nächste Exit an. Nominiert sind Iris, Mariama, Nadiem, Julia und Stefan. Wer muss "Big Brother" verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick