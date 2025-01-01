Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 25: Wie geht es nach dem Exit-Schock weiter?

Tageszusammenfassung 25: Wie geht es nach dem Exit-Schock weiter?

Folge 26: Tageszusammenfassung 25: Wie geht es nach dem Exit-Schock weiter?

32 Min.Ab 12

Die Bewohner:innen des Containers haben nach dem überraschenden Doppel-Exit einen Schock zu verarbeiten. Zwei Konkurrent:innen haben den Container freiwillig verlassen. Werden die beiden nun schmerzlich vermisst oder freut sich der ein oder andere sogar über den Auszug? Eins ist sicher: Die Karten sind neu gemischt. Die sozialen Beziehungen der Bewohner:innen des Containers von "Big Brother" 2024 können neu geordnet werden. Und das verspricht eine Menge Spannung - und vielleicht neue Harmonie?

