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Border Patrol Australia

Türrahmen mit Spezialinhalt

Staffel 7Folge 11vom 15.08.2026
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Border Patrol Australia

Folge 11: Türrahmen mit Spezialinhalt

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Das Verhalten eines Amerikaners wird zunehmend bizarrer, weshalb die Beamten seine nächsten Schritte vorhersehen müssen. Außerdem landen zwei Männer mit suspekten Reiseplänen. Der anschließende Drogentest fällt positiv aus ...

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