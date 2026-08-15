Es ist nicht alles Gold, was glänztJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 7: Es ist nicht alles Gold, was glänzt
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Einige ungewöhnliche Tagebucheinträge einer französischen Dame liefern den Beamten die entscheidenden Hinweise über die wahren Pläne der Frau. Als ein Passagier kontrolliert wird, spuckt er plötzlich etwas aus, und eine Schmuckbox beweist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International