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Border Patrol Australia

Die Nachtclub-Tänzerin

Staffel 7Folge 4vom 15.08.2026
Die Nachtclub-Tänzerin

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Folge 4: Die Nachtclub-Tänzerin

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Als ein Drogenspürhund bei einem Mann anschlägt, halten die Beamten diesen sofort auf. Außerdem wird ein Officer bei der Farbe eines Getränkepulvers skeptisch.

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