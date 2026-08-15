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Border Patrol Australia

Die vermeintliche Kunstliebhaberin

Staffel 7Folge 18vom 15.08.2026
Die vermeintliche Kunstliebhaberin

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Folge 18: Die vermeintliche Kunstliebhaberin

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Beamten werden in der Tasche eines amerikanischen Studenten fündig, und Schmuggler versuchen, ihre Ware unbemerkt an den Beamten vorbeizubekommen - doch sie haben nicht mit den Drogenspürhunden gerechnet.

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