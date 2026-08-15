Border Patrol Australia
Folge 8: Kokain im Benzin
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Bei einem australischen Mann wird das Gepäck kontrolliert, und die Beamten werden auch schnell fündig. Außerdem werden die Kontrolleure bei einem billigen Auto skeptisch, das zu einem sehr hohen Preis importiert wurde. Und ein verzweifelter Grieche versucht, für seine Familie ein neues Leben anzufangen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International