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Border Patrol Australia

Das Bewerbungsgespräch

Staffel 7Folge 19vom 15.08.2026
Das Bewerbungsgespräch

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Folge 19: Das Bewerbungsgespräch

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann gerät ins Straucheln, als er seine Einreisegründe darlegen soll, doch die Beamten meinen, seine wahren Hintergründe zu kennen. Außerdem stockt den Officers beim Öffnen eines Pakets der Atem, und bei der Untersuchung einer jungen Mutter geht es plötzlich um Leben und Tod.

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