Libanesische SchokoladeJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 12: Libanesische Schokolade
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Passagier erzählt, dass er einreisen will, um ein Kinderbuch auszuliefern - doch die Beamten glauben ihm kein Wort. Und bei exotischen, goldenen Statuen schlagen die Drogenspürhunde an.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International