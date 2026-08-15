Border Patrol Australia
Folge 16: Verzockt
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein mittelloser Mann landet aus Las Vegas. Reist er nur ein, weil er schnell an Geld kommen will? Reisende aus Saudi-Arabien haben sich im Datum geirrt, und intensive Untersuchungen in einem Drogenfall führen ins Leere - doch die Ermittler sind sich sicher, dass trotzdem irgendetwas faul ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International