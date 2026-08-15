Border Patrol Australia
Folge 3: Der Drogenkurier
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Religiöse Statuen kommen den Beamten verdächtig vor und werden daher näher untersucht. Außerdem gerät ein Passagier in eine ernste Lage, als die Beamten entdecken, dass er mit hochexplosivem Material geflogen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International