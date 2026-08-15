Hochzeit statt Abschiebung?Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 6: Hochzeit statt Abschiebung?
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Heute haben es die Beamten mit einer Boxerin zu tun, die zwei verschiedene Identitäten hat. Außerdem will ein jungvermähltes Paar mit ungewöhnlichen Hochzeitsgeschenken einreisen.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International