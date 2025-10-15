Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 23: Der Jäger kehrt zurück
44 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Vor längerer Zeit hatte Lilly einen Mordverdächtigen namens George Marks aus Mangel an Beweisen laufen lassen müssen. Nun macht man im Garten von Marks einen grausigen Fund: neun Totenschädel! Die Köpfe liegen nebeneinander aufgereiht, das Gesicht zum Hausgiebel gewandt, und in den Augenhöhlen stecken schwarze Murmeln. Bei der erneuten Begegnung mit Lilly will Marks die Jägerin zur Gejagten machen ...
