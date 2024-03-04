Wut ist dicker als WasserJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 38: Wut ist dicker als Wasser
35 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Die verletzte Natalie schmiedet einen Plan, um Nele loszuwerden und selbst den Platz in Harrys Herzen einnehmen zu können. Und auch Jasmin und Benni sind sich ihrer tiefen Gefühle füreinander bewusst. Aber besonders Jasmin hat Angst, dass sie seine Erwartungen nicht erfüllen kann. In Küstritz wurde ein Teenager entführt, doch Hanna und Tia stoßen auf Ungereimtheiten in seiner Familiengeschichte.
