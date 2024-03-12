Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Zum Totlachen

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 12.03.2024
Zum Totlachen

Zum TotlachenJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 44: Zum Totlachen

35 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12

Clown Pepino wird auf offener Straße mit einer Waffe bedroht und nur die Fehlzündung der selbstgebauten Pistole rettet ihm das Leben. Das Revier ermittelt und stößt dabei auf einen kriminellen Ring mitten in Küstritz. Natalie verfolgt ihren perfiden Plan, einen Keil zwischen Nele und Harry zu treiben und erpresst skrupellos Neles neuen Geschäftspartner. Bennis Schulprojekt bringt Hanna in Erklärungsnot und sie muss Benni an seinen Praktikumsplänen hindern, um ihn zu schützen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen